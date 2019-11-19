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"النواب" يوافق على قرض بـ 500 مليون دولار لدعم الحماية الاجتماعية

06:25 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
"النواب" يوافق على قرض بـ 500 مليون دولار لدعم الحماية الاجتماعية

مجلس النواب

كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على قرض التمويل الاضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 500 مليون دولار.

وناقش المجلس، تقرير لجنة التضامن والاسرة والاشخاص ذوي الإعاقه، قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2019 ، بشأن اتفاق قرض التمويل الإضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 11 سبتمبر 2019.

وذكرت اللجنة في تقريرها إن الاتفاقية تستهدف دعم برنامج تكافل وكرامه بفاعليه، وأوضحت اللجنة أن مدة القرض تصل لنحو 35 عاما.

مجلس النواب الحماية الاجتماعية البنك الدولي برنامج تكافل وكرامه البرلمان المصري
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