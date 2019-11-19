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انطلاق قمة "العشرين وأفريقيا" بألمانيا بمشاركة السيسي

05:32 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
انطلاق قمة "العشرين وأفريقيا" بألمانيا بمشاركة السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

انطلقت فعاليات قمة "العشرين وأفريقيا"، الثلاثاء، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار: "أوروبا وإفريقيا - شريكتان متساويتان ودائمتان".

واستقبلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رؤساء دول وحكومات البلدان المشاركة في قمة مجموعة العشرين وأفريقيا.

تستهدف المبادرة دعم التعاون الاقتصادى بين إفريقيا ودول "مجموعة العشرين"، من خلال مشروعات مشتركة تسهم في الإسراع بوتيرة النمو في القارة السمراء، وهي المبادرة التي أطلقتها ألمانيا عام ٢٠١٧ خلال رئاستها لمجموعة العشرين بهدف دعم التنمية فى البلدان الإفريقية وجذب الاستثمارات إليها.

السيسي ألمانيا قمة العشرين وأفريقيا أفريقيا أنجيلا ميركل

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