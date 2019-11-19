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عبد العال يطالب الحكومة بمراعاة استيفاء الشروط الدستورية في الاتفاقيات

04:45 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
عبد العال يطالب الحكومة بمراعاة استيفاء الشروط الدستورية في الاتفاقيات

الدكتور علي عبدالعال

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الحكومة بمراعاة استيفاء الشروط الواجبة دستوريا في نصوص الاتفاقيات المحالة للبرلمان، مشيرا إلى أن الاتفاقية التي يناقشها المجلس حاليا، بشأن منحة التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، خلت من مادة واجبة، وهي مادة النشر في الجريدة الرسمية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الاتفاقيات والبيانات العاجلة.

وقال عبدالعال، مادة النشر هي إجراء دستوري، ولو غفلت الحكومة التنويه إليه لكانت الاتفاقية مخالفة للدستور.

وأضاف: سيقوم المجلس بتضمين مادة النشر، في تلك الاتفاقية بشكل استثنائي، على أن تراعي الحكومة ذلك في مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة إليها فيما بعد، وأن الحكومة لديها بعض المستشارين الذين يتسببون في مثل ذلك العوار القانوني.

ومن جانبه عقب المستشار عمر مروان، وزير شئون محلس النواب، بأن الحكومة ستنفذ ما أمر به رئيس المجلس، ليرد عليه عبدالعال، ضاحكا، "مش أنا اللي أمرت، ده الدستور"

علي عبدالعال مجلس النواب الدستور الشروط الدستورية الجلسة العامة
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