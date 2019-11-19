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النواب يوافق على منحة التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا

04:39 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
النواب يوافق على منحة التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا

مجلس النواب

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس الجمهورية رقم 396 لسنة 2019بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 512 لسنة 2019بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا.​

مجلس النواب منحة التعاون المصري الأمريكي لجنة الدفاع والأمن القومي الأمم المتحدة

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