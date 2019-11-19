غدا.. اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة

كتب- محمد نصار:

يعقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، غدًا الأربعاء، الاجتماع الشهري للمجلس التنفيذي للمحافظة لمتابعة آخر المستجدات التي تواجه جهاز محافظة القاهرة.

ويعقد اجتماع المجلس التنفيذي بشكل شهري بحضور رؤساء الأحياء ووكلاء الوزارات ومديري المديريات من خلال عرض أبرز أنشطة العاصمة خلال الشهر المنصرم، وطرح أهم القضايا والأنشطة لاتخاذ قرارات حازمة بشأنها.

ويعقد الاجتماع بحضور نواب محافظ القاهرة، اللواء إبراهيم عبدالهادي، للمنطقة الغربية، والمهندس إبراهيم صابر، للمنطقة الشرقية، والعميد محسن صلاح، للمنظقة الشمالية، واللواء أحمد فؤاد، للمنطقة الجنوبية.