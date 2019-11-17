المستشار الأكاديمي للمفتي يشارك في الاجتماع الموسع لمجلس شوري المفتين بروسيا الاتحادية

كتب- محمود مصطفى:

توجه الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، صباح الأحد، إلى العاصمة الروسية موسكو بدعوة من مجلس شورى المفتين لروسيا والإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية للمشاركة في أعمال الاجتماع الموسع لمجلس العلماء هناك والمنعقد في الفترة من 19-20 نوفمبر الجاري.

وأوضحت دار الإفتاء، في بيان لها الأحد، أن الاجتماع يناقش بعض الأمور والقضايا المتعلقة بموضوع الأسرة في الإسلام لما له من أهمية تطبيقية في حياة المسلمين، ويلقي عاشور محاضرة بعنوان: "مقاصد الشريعة الإسلامية وأثرها في صناعة الفتوى"، فضلًا عن سيمينار علمي مخصص لمناقشة موضوع تحسين أداء مجلس العلماء في روسيا.

ويحضر الدكتور مجدي عاشور على هامش الزيارة مناقشة دراسة التقارير التي أعدها أعضاء المجلس الإسلامي في روسيا وتقديم المقترحات بشأنها، وتدور موضوعاتها حول: الجديد في قضايا الطلاق، والزواج السري، والطلاق الشرطي، والطلاق في حالة الغضب، وتحديد أوقات الصلاة، والذبح الشرعي للحيوانات والطيور.