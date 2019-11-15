بالصور- البابا تواضروس يستقبل كاردينال صقلية وعمدة مدينة أجريچنتو الإيطالية

كتب- مصطفى علي:

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرط الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، في المقر البابوي بالقاهرة، الكاردينال فراشيسكو مونتينجرو كاردينال جزيرة صقلية، الذي يزور مصر للمرة الأولى، بالإضافة إلى عمدة مدينة أجريچنتو الإيطالية سير كالوجيرو فيريتو، والوفد المرافق لهما.

وقدّم البابا خلال اللقاء نبذة عن مصر وحضارتها، قائلًا: "إننا كمصريين نعيش معًا حول نهر النيل الهادئ فنأخذ منه الهدوء والاعتدال"، مضيفًا أن "نهر النيل يجري في مجرى واحد، ثم ينقسم إلى فرعين، ليشبه شخص يرفع يده للصلاة فنأخذ منه روح العبادة".

وتحدث البابا أيضًا عن الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، التي امتدت منذ القديس مارمرقس الرسول، إلى الآن والتي تجمعها علاقات طيبة بالمؤسسة الإسلامية ممثلة في الأزهر الشريف.

ومن ناحيته، شكر الكاردينال البابا، على حفاوة الاستقبال، قائلًا إن الزيارة تقوي أواصر المحبة والصداقة بين الكنيستين القبطية والكاثوليكية.

حضر اللقاء الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، الذي عبّر عن سعادته بلقاء البابا، الذي قال إنه رمز وقيمة كبيرة لكل المصريين.

وفي نهاية اللقاء، تبادل الطرفان الهدايا التذكارية، وقدّم قنصوة درع المحافظة إلى البابا.