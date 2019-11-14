الاثنين.. "الأعلى للإعلام" يحتفل بمرور ٣٠ عامًا على توقيع وثيقة الطفل

كتب - مصطفى علي:

ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام احتفالًا -بمقر المجلس-؛ بمناسبة مرور ثلاثين عامًا على توقيع وثيقة حقوق الطفل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ووزارة العدل، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وذلك صباح يوم الاثنين المقبل.

وأوضح المجلس، في بيان اليوم الخميس، أن الاحتفال يتضمن عقد جلسة حوار مع نخبة من الصحفيين والإعلاميين من كتاب الأعمدة بالصحف القومية والحزبية والخاصة ومعدي برامج التوك شو المسائية بقنوات الهيئة الوطنية للإعلام والقنوات الخاصة؛ للمناقشة حول الوثيقة وآليات تفعيلها في مصر بغرض تقديم خلفية وافية للإعلام المصري بشأنها.

كما يستهدف الحوار تفعيل دور الإعلام بكل أطيافه المرئي والمسموع والمطبوع في دعم حقوق الطفل وفي نشر الوعي حول قانون الطفل وتقديم قضايا الطفل في قائمة الأولويات للمجتمع المصري. ​