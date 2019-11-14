الأرصاد تكشف سبب الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة اليوم

كتب- محمد نصار:

كشف محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن سبب ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس، وشعور المواطنين بالحر.

وقال شاهين، في تصريحات لمصراوي، إن السبب في ارتفاع درجات الحرارة اليوم يعود إلى الكتلة الهوائية القادمة إلى مصر من شبه الجزيرة العربية وتستمر حتى نهاية اليوم.

كانت هيئة الأرصاد الجوية، قالت في وقت سابق إن اليوم الخميس يشهد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة على شمال البلاد، ليسود طقس معتدل على السواحل الغربية، في حين يستمر الطقس مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلاً، محذرة من موجة برد تضرب البلاد خلال الأيام الحالية.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من سيناء والرياح معتدلة.

وفيما يخص درجات الحرارة الخميس:

السواحل الشمالية الغربية 26 19

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 30 19

الوجه البحري والقاهرة 30 21

جنوب سيناء والغردقة 32 23

شمال الصعيد 31 19

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 34 20

وأكد شاهين، أنه بداية من الغد ستشهد درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا يصل إلى 4 درجات وصولًا إلى 26 درجة وذلك بسبب منخفض جوي آخر أكثر برودة قادم من أوروبا.