"إسكان النواب" تتفقد مدينتي قنا الجديدة وغرب قنا

كتب- أحمد علي:

نظمت هيئة مكتب لجنة الإسكان الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، اليوم الأربعاء، زيارة ميدانية، لمحافظة قنا الجديدة، للتعرف على طبيعة سير المشروعات القائمة، والخطط التنموية للنهوض بالقطاع الاستثماري بالمدينة.

وكان في استقبال الوفد، عدد من المسؤولين التنفيذين بجهاز المدينة، على رأسهم المهندس رضوان محمد، رئيس الجهاز، ونائب رئيس الجهاز، ومديري الإدارات، ومعاوني الإدارة الهندسية.

وتفقدت اللجنة على هامش الزيارة، محطة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة، وكذلك مشروعات الإسكان الاجتماعي، والمبانى الخدمية، حيت تم الاستماع للمسؤولين عن طبيعة الأعمال والإنشاءات، الذين أكدوا حرصهم على توفير أعلى معدلات التنمية لتوفير حياة كريمة تليق بالمصريين.

كما انطلقت اللجنة، في جولة تفقدية جديدة لمدينة غرب قنا، حيث تفقدت جميع المرافق، والنبية التحتية وشبكة الطرق، والمظهر الحضاري للمدينة، بالإضافة إلى تفقد مشروع الإسكان الاجتماعي، وسكن مصر، للتأكد من وصول جميع المرافق للمدينة، بما يضمن من تحويلها لمنطقة جاذبة للسكان.

وفي نهاية اللقاء، استمعت اللجنة، لعرض تسجيلي لحجم المشروعات الإنشائية الجاري تنفيذها، والتي يأتي على رأسها؛ مشروعات الإسكان الاجتماعي، وسكن مصر، والتعرف على التسهيلات المقدمة للمواطنين وخاصة الشباب، وحجم الوحدات الجاري إنشائها بالمدينة.

كما ناقشت اللجنة، مع مسؤولي الجهاز، الفرص الاستثمارية داخل المدينة، وكذلك خطط جذب الاستثمارات التنموية، بما يساهم في توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة، ودفع عجلة التنمية في القطاع المعماري، لتعزيز التنمية المستدامة للدولة المصرية.

وقال النائب عماد سعد حمودة، أن الدولة المصرية تشهد طفرة حقيقية بجميع المشروعات السكنية، وكذلك البنية التحتية للطرق والمدن، وخاصة المدن الجديدة، لافتا إلى أن هذه المشروعات تعد أحد أهم إنجازات الدولة.

وأكد حمودة، على هامش اللقاء، أن المدن الجديدة تعد أحد ركائز قاطرة التنمية المستدامة، بما تتيحه من استثمارات ضخمة، لافتا إلى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على خلق بيئة عمرانية سليمة تستطيع أن تحقق مبدأ العدالة الاجتماعية فى الحصول على سكن لجميع الفئات وبما يحقق تطلعاتهم.

ويذكر أن الوفد ضم كل من، النائب عماد سعد حمود، رئيس لجنة الإسكان الاجتماعي، والنائب يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان، والنائب هسام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات.