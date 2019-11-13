  • عاجل:الصحة تكشف أسباب انتشار الذباب هذه الأيام وأماكن توالده

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    البلاك فرايداي الطقس الإسكان الاجتماعي ليفربول ومان سيتي هيثم أحمد زكي عزل ترامب أسعار الذهب سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح

    ياسمين فؤاد تتوجه إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في اجتماعات وزراء البيئة الأفارقة

    01:21 م الأربعاء 13 نوفمبر 2019
    ياسمين فؤاد تتوجه إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في اجتماعات وزراء البيئة الأفارقة

    الدكتورة ياسمين فؤاد

    كتب- محمد نصار:

    توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى ديربان بجنوب أفريقيا للمشاركة في الدورة السابعة عشر من اجتماع وزراء البيئة الأفارقة (أمسن) والذي يقام تحت عنوان المؤتمر تحت عنوان "اتخاذ إجراءات من أجل الاستدامة البيئية والازدهار في أفريقيا"، ويهدف إلى توحيد العمل الأفريقي تحت رؤية واحدة في التعامل مع قضايا البيئة.

    ومن المقرر أن تشارك وزيرة البيئة في الاجتماع الوزاري الأفريقي لمناقشة دعم الاقتصاد الدوار حيث تستعرض الدكتورة ياسمين فؤاد التجارب الناجحة التي طبقتها في هذا المجال والآليات التي طبقتها لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب.

    كما تترأس فؤاد، الاجتماع الوزاري عن التنوع البيولوجي وكيفية الاستفادة الاقتصادية من هذا المجال وطرق الحفاظ عليه واستغلاله بشكل يحافظ على استدامة استخدام الموارد الطبيعية.

    وتعقد وزيرة البيئة مجموعة من اللقاءات الثنائية على هامش أعمال اجتماعات "أمسن" مع وفد من الاتحاد الأوروبي ومسئول اتفاقية مكافحة التصحر بالأمم المتحدة لبحث مجالات التعاون المشترك والتحضير لاجتماعات cop 25 لمكافحة تدهور حالة الأراضي واتخاذ حلول طبيعية تواجه التصحر وأثار التغيرات المناخية.

    ياسمين فؤاد البيئة جنوب أفريقيا اجتماعات وزراء البيئة الأفارقة

    الخبر التالى:

    الحكومة أمام الأمم المتحدة: الإفراج عن 132 ألف مسجون منذ 2015
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان