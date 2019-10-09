نقابة المحامين تدين الهجوم التركي على شمال سوريا

كتب- مصطفى علي:

أدانت نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور، الهجوم التركي على شمال سوريا، ومستنكرة استباحة القوات التركية لأراضي سوريا والعدوان على الشعب الأعزل في ظل تواطئ دولي، مطالبة بوقف العدوان فورًا وفرض حماية دولية للشعب السوري في ظل دعم عربي وإسلامي غير مشروط وإعلان المساندة بكل الوسائل والسبل المتاحة.

وطالب بيان نقابة المحامين، اليوم الأربعاء، جامعة الدول العربية إعادة مقعد سوريا ومساندة الشعب السوري في مواجهة الغزاة.