رفع الجلسة العامة للبرلمان.. ومعاودة الانعقاد 20 أكتوبر

كتب - احمد على وميرا ابراهيم:

رفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس قبل قليل، على أن يعاود الانعقاد، يوم الأحد 20 أكتوبر المقبل.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، إلقاء رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والري والإسكان، بيانا عن موقف سد النهضة.

كما ناقش المجلس، عددًا من طلبات الاحاطة المقدمة من النواب، الموجهة لوزير المالية، حول مشكلات الصناديق الخاصة والحد الأدنى للأجور وغيرها.

وعقب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في نهاية الجلسة، مؤكدا أن الوزارة ملتزمة تماما، بمرتبات الموظفين بالحسابات والصناديق الخاصة، متابعا، تم ضبط منظومة مرتبات الصناديق والحسابات الخاصة، بحيث يتم توريدها كل ثلاث شهور مقدما، للجهات، ضمانا لوصولها للموظفين في وقتها.

وطالب معيط، أعضاء مجلس النواب، إبلاغه فورا عن أي تأخر في مرتبات موظفي الصناديق والحسابات الخاصة أو عدم وجود رصيد بها في أي جهة، ليتم حلها على الفور.