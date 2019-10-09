ضبط محاولة تهريب مكملات غذائية وأدوات تجميل مع راكب بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولى محاولة تهريب كمية من المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، داخل حقائب راكب مصرى فور وصوله من الإمارات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

اشتبه حسن السيد، رئيس الجمارك في راكب مصري قادم من الإمارات، يحمل 3 حقائب، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة طائرة العربية للطيران القادمة من رأس الخيمة، وبتفتيش محمد عبداللطيف، وعلي الشرقاوي مأموري الجمارك حقائبه أمام أميرة عطية، مديرة الجمارك، عثرا على 399 عبوة من المكملات الغذائية والعطور، ومستحضرات التجميل، منها كريمات أساس وأقلام ماسكرة مخبأة بين طيات الملابس.

قرر إبراهيم عبداللطيف اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذا لتعليمات كمال نجم، مدير مصلحة الجمارك.