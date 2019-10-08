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    جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب مكملات غذائية ومستحضرات تجميل

    06:51 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2019
    جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب مكملات غذائية ومستحضرات تجميل

    مطار القاهرة

    القاهرة - أ ش أ:

    أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة حسن السيد، محاولة تهريب كمية من المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل.

    وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم الثلاثاء، إنه تم الاشتباه في راكب مصري قادم من الإمارات، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 399 عبوة من المكملات الغذائية والعطور ومستحضرات التجميل.

    وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.​

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    مطار القاهرة الجمارك مكملات غذائية مستحضرات تجميل

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