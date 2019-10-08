وزير الداخلية وقيادات الشرطة يقدمون التهنئة لوزير الدفاع بمناسبة نصر أكتوبر

كتب - محمد سامي:

استقبل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية علي رأس وفد من قيادات وزارة الداخلية؛ لتقديم التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية - خلال اللقاء - أن عطاء أبناء القوات المسلحة كان وسيظل متصلًا بمسيرة العمل الوطني، وقد سجل التاريخ بأحرف من نور دورهم الوطني في كل معارك التحرير ومواقف النضال وميادين البذل والعطاء، وأن نصر أكتوبر العظيم سيظل دائماً رمزاً للفخر والاعتزاز برجال القوات المسلحة الذين أعلوا قيم التضحية والفداء وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والشجاعة، مشيرا إلى أن ملحمة العبور العظيم تذخر ببطولات أبهرت العالم وحازت على تقديره واحترامه.

ووجه التهنئة لرجال القوات المسلحة قادة وضباطا وضباط صف وجنودا بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، متمنياً لهم مزيداً من الرفعة والتقدم وأن يحفظ الله مصر وقواتها المسلحة الباسلة لتبقى دائماً درعاً قوياً وحصناً منيعاً ضد كل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره.

من جانبه، أكد الفريق أول محمد زكي استمرار التعاون الكامل بين وزارتي الدفاع والداخلية من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتأمين الجبهة الداخلية واقتلاع جذور الإرهاب من سيناء والتصدي بكل قوة لكافة التهديدات التي تستهدف الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات، مشيراً إلى أن القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للأمة المصرية، وسيظلان معا درعاً واقياً في مواجهة الفتن والتحديات ومحاربة قوى التطرف والإرهاب التي تهدد مسيرة الوطن وإنجازاته مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

وفي نهاية اللقاء، قام اللواء محمود توفيق بإهداء الفريق أول محمد زكي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة درع هيئة الشرطة، كما قدم القائد العام درع القوات المسلحة لوزير الداخلية.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة وقيادات وزارة الداخلية.