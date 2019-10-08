توقيع اتفاقية بين سكك حديد مصر وألمانيا بشأن خدمات استشارية

كتب- أسامة عبدالكريم:

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع اتفاقية تعاون بشأن تقديم الخدمات الاستشارية وخدمات التدريب والتعليم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وشركة سكك حديد ألمانيا DB، ووقع عن الجانب المصري المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر وعن الجانب الألماني العضو المنتدب للشركة / Niko Warbanoff و Andreas Wegerif

وقال وزير النقل، في بيان اليوم، إن اتفاقية التعاون أبرمت بشأن تقديم الخدمات الإستشارية والتدريب والتعليم سواء كان ذو طبيعة فنية أو مهنية أو إدارية وذلك من أجل مواصلة التطوير والإصلاح للسكك الحديدية، وزيادة جودة خدمات السكك الحديدية المصرية وكفاءتها وسلامتها، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تولي أهمية كبيرة لتطوير وإصلاح أنظمة السكك الحديدية القومية لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لهذا القطاع وخاصة مع تزايد عدد الركاب بالإضافة الى تقديم وسيلة نقل مستدامة وصديقة للبيئة.

تأتي هذه الاتفاقية ضمن نتائج اجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل وريتشارد لوتز، رئيس شركة DB وفي حضور رئيس الوزراء الدكتور مهندس مصطفى مدبولي في مقر الشركة ببرلين في مايو من العام الحالي.

وأكد الوزير، أن الشركة وافقت على تشغيل الأكفاء والمتفوقين من المهندسين والعمال المصريين فى الشركة في ألمانيا خاصة مع توظيفهم 20 ألف سنويا حيث رحب الجانب الألماني بأن يكون منهم عدد من المصريين.

جدير بالذكر، أن شركة سكك حديد ألمانيا (DB) تعتبر واحدة من المؤسسات العالمية الرائدة في مجال النقل ولها نطاق واسع من الخبرات والمرجعيات في جميع أنحاء العالم في هذا المجال الخاص بالخدمات الاستشارية وكذلك في مجال احتياجات التدريب والتعليم والتشغيل والصيانة حيث تعد من الشركات العالمية المتخصصة والمتقدمة في هذه المجال.​