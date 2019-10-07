الحجز بدأ.. الإسكان: 2082 قطعة أرض بالأسبقية حتى الخميس المقبل (شروط وتفاصيل)

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الاثنين، إجراءت الحجز الإلكتروني للقطع الاراضي المتميزة والأكثر تميزا.

الأراضي المتميزة بدأ اليوم الحجز بها لـ1268 قطعة أرض متميزة، بـ9 مدن، وينتهى الحجز غدا الموافق 8 أكتوبر خلال الموقع الإلكترونى (http://www.hdb-reservation.com)، ويكون الحجز بالأسباقية.

لكن الأراضي الأثر تميزًا يبدأ الحجز بها في العاشرة صباحا يوم الأربعاء المقبل ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 10 أكتوبر، وتشمل الأراضي الأكثر تميزًا 814 قطعة أرض بـ8 مدن جديدة.

وتمثلت شروط التقديم للحجز في أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مواطنًا مصري الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 في تاريخ بدء الحجز، كما يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز قطعتي أرض ضمن محور أراضي الإسكان الأكثر تميزًا، سواء في مدينة واحدة أو مدينتين.

وشملت شروط التقديم، ألا يكون سبق تخصيص قطعة أرض بالإسكان الاجتماعي للمتقدم ​أو حصل على قطعة أرض من الإسكان (اجتماعي - متميز)

ويمكن التعرف عل أسعار الأراضي بأنواعها من خلال الضغط هنا.

وجاءت خطوات الحجز الإلكتروني على النحو التالي:

- استخراج رقم الاستمارة من الموقع المخصص للحجز www.hdb-reservation.com.

- يمكن استعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بكل مدينة والأراضي المطروحه بها.

- ينشئ المتقدم حسابًا جديدًا عن طريق التسجيل بالموقع عن طريق الرقم القومي ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني.

- يتم إرسال رسالة sms بكلمة المرور تستخدم في الدخول على الموقع.

- عن طريق الضغط على مفتاح (استخراج رقم الاستمارة) سوف تظهر شاشة لتسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل / العنوان / الرقم القومي للمواطن/ الإيميل / اسم الزوجة ورقمها القومي) ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج والزوجة) وجه وظهر في ورقة واحدة.

- في نهاية تسجيل البيانات يظهر رقم الاستمارة على الشاشة وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز إليه.

- يحول العميل مبلغ مقدم الحجز إضافة إلى مبلغ 500 جنيه -دفعة واحدة وغير مجزأة.

بعد انتهاء فترة التسجيل يتم الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومي.

- ظهور شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها.

- ظهور شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز.

- ثم ظهور شاشة تمثل بيانات الأراضي المتاح الحجز عليها.

- الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

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