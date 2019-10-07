أكثر الكلمات إنتشاراً

نصر أكتوبر تخفيض أسعار البنزين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب الطقس سد النهضة

"5 وزراء".. عبدالعال يوجه رسالة للحكومة بشأن حضور الجلسات

01:39 م الإثنين 07 أكتوبر 2019
"5 وزراء".. عبدالعال يوجه رسالة للحكومة بشأن حضور الجلسات

مجلس النواب

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس لن يسمح بحضور أقل من 5 وزراء في كل جلسة عامة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، أثناء مناقشة تعديلات قانون العقوبات، في شأن تغليظ عقوبات التعديات على أراضي الدولة.

ورفض علي عبد العال، أن يقتصر حضور نواب أو مساعدي أي وزير، قائلا: "لن نقبل بحضور مندوب عن الوزير، ولابد من حضور أي وزير طالما يستدعي الأمر ذلك".

وأكد أن كل الوزراء ملزمون بحضور الجلسات، باستثناء بعض الوزراء ممن تقع عليهم أعباء كبيرة لا تسمح لهم بالحضور.

مجلس النواب الحكومة علي عبد العال قانون العقوبات

الخبر التالى:

"البيئة": برنامج تدريبي للشباب لإعداد كوادر في مراقبة ورصد الطيور المهاجرة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان