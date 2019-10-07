أهمها "الإيجارات والمرور والشيوخ".. عبدالعال يحيل قوانين للجان المختصة

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور إلى لجنة الدفاع والأمن القومي.

كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير وهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية إلى لجنة مشتركة من لجنتي الثقافة والآثار والإعلام ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

وأحال عبد العال مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي و60 نائبا آخرين في شأن مجلس الشيوخ، ومشروع قانون مقدم من النائب سلامة الرقيعي و60 نائبا آخرين بشأن مجلس الشيوخ إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدم من النائب سلامة الرقيعي و60 نائبا آخرين في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس الشيوخ إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي و60 نائبا آخرين بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر والقانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ورقم 136 لسنة 1981 بشان بعض الأحكام الصادرة لتأجير وبيع الأماكن والقوانين الخاصة بالإيجار.​