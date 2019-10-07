اليوم.. جامعة الأزهر تنظم ندوة احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر

(مصراوي):

تنظم جامعة الأزهر، برعاية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الاثنين، ندوة احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر.

وتعقد الندوة بمدرج كلية التجارة بنين، في العاشرة صباحًا، بحضور اللواء سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق بالقوات المسلحة.

وهنأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشَّريف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهوريَّة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والقوات المسلحة الباسلة، وشعب مصر العظيم، بمناسبة الذكرى 46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.