شيخ الأزهر يهنئ مستشاره السابق بحصوله على وسام الفاتيكان الرفيع

كتب- محمود مصطفى:

هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مستشاره السابق، القاضي محمد عبد السلام، الأمين العام للجنة الدولية العليا للأخوة الإنسانية، بمناسبة تقليده بأرفع تكريم يمنحه بابا الفاتيكان " قائد مع نجمة"، لأول عربي مسلم معربًا عن سعادته بهذا التكريم الذي ناله مستشاره السابق، ومؤكدًا أن هذا التكريم يدل على أن جهود الأزهر الشريف ورجاله المخلصين باتت بالغة الوضوح والتأثير على المستوى العالمي.

وقال شيخ الأزهر في بيان اليوم الأحد، ‘ن سعادته بتكريم المستشار محمدعبدالسلام تتضاعف لكونه شابٍّ مصري، وأحد أبناء الأزهر الشريف البارزين، والذي عمل له بجد وإخلاص طوال فترة عمله، كما أن دوره كان محوريا في الإعداد "لوثيقة الأخوة الإنسانية".

وأعرب الإمام الأكبر عن شكره وتقديره للبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، على تقليد هذا الوسام الرفيع لابن مصر والأزهر، وهو ما يؤكد تقدير الفاتيكان لمصر والأزهر الشريف، وسيزيد حتمًا من تعميق العلاقات وتعزيز الحوار بين الأديان بشكل عام وبين الأزهر والفاتيكان بشكل خاص.