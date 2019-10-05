"البيئة": فحص 18901 سيارة وتنفيذ 1258 ندوة توعوية

كتب- محمد نصار:

أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بدور المزارع المصري في إنجاح منظومة قش الأرز والمساهمة بفعالية في القضاء على نوبات تلوث الهواء وذلك بسعيه وسرعته في تسليم قش الأرز لمحاور التجميع.

وقالت فؤاد، في بيان، اليوم السبت، إنه بلغ إجمالي المخلفات الزراعية المجمعة داخل المحافظات بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية وبناءً على تكليفات رئيس الوزراء، ما يقرب من 146000 طن حتى الآن وذلك من خلال مواقع التجميع التي بلغ عددها 633 موقعًا هو ما يعكس نجاح الوزارة في تحقيق التواصل الفعال مع المواطنين وتفعيل دورهم في حماية البيئة.

ونفذت الوزارة، عددًا من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف تحقيق الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء.

وأسفرت تلك الحملات عن فحص نحو 18901 سيارة حتى الآن وتبين مخالفة 3975 سيارة للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم التفتيش على المنشآت الصناعية للتأكد من التزامها بقانون البيئة والتي بلغ عددها 3460 منشأة صناعية تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى وتبين مخالفة 813 منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وتحرير 200 محضر حرق مخلفات زراعية للفلاحين الذين مازالوا يصرون على مخالفة القانون بالحرق المكشوف للمخلفات الزراعية.

وفي مجال التوعية، نفذت إدارات الإعلام بالأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بالمنظومة 1258 ندوة للمزارعين للتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية وتعظيم الاستفادة منها فضلًا عن الدعم المقدم من وزارة البيئة من خلال إتاحة المكابس والمفارم والجرارات الزراعية بأجر رمزي، إضافة إلى الدعم المقدم لأصحاب مواقع تجميع قش الأرز.