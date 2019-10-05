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    بالأسماء.. وزير الأوقاف يعيد تشكيل المكتب الفني

    02:15 م السبت 05 أكتوبر 2019
    بالأسماء.. وزير الأوقاف يعيد تشكيل المكتب الفني

    الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

    كتب - محمود مصطفى:

    اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت، تشكيل فريق المتابعة اليومية من شباب الوزارة، ليكونوا أعضاء بالمكتب الفني لشئون المتابعة وفق مهام محددة على النحو التالي:

    1 ـ الدكتور عبد الله حسن عبد القوي – معاون الوزير لشئون المتابعة العامة والشئون المالية.

    2 ـ رفيق إبراهيم القاضي – مدير عام المكتب الفني لشئون المكاتبات.

    3 ـ الدكتور هشام عبد العزيز – للشئون الميدانية وشئون المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

    4 ـ الدكتور محمد أبو ستيت – مدير عام التكليفات السيادية لشئون المكاتبات السيادية والمسابقات .

    5 ـ محمد عرابي – مدير عام المتابعة الفنية لشئون هيئةالأوقاف والشئون الهندسية.

    6 . الدكتور محمد عزت – للشئون الدعوية وخدمة المواطنين.

    7 ـ الدكتور أسامة فخري – لشئون مجالس الإدارات.

    8 ـ الدكتور كمال أبو سيف – لشئون أكاديمية الأوقاف.

    9 ـ الدكتور عمرو الكمار – للشئون العلمية.

    وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم السبت، أن تشكيل المكتب الفني وفق ما تقتضيه طبيعة المرحلة من المتابعة اليومية لإنجاز المهام، على أن يقدم الأعضاء تقريراً يومياً عن المهام التي كلف بها.

    محمد مختار جمعة تشكيل المكتب الفني وزارة الأوقاف

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