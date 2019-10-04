الري: 57 مليون جنيه لتنفيذ أعمال حماية من أخطار السيول وإنشاء كباري

كتب - أحمد مسعد:

أكد تقرير تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، حول ما تم إنجازه بقطاع التوسع الأفقي والمشروعات، أنه تم تنفيذ أعمال بقيمة 68 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، والتي تضمنت أعمال الحماية من مخاطر السيول، وإنشاء كباري وحماية جسور الترع وأعمال الطرق، وكذلك تأهيل المجاري المائية وأعمال تغطيات.

وتناول التقرير قيام الوزارة ممثلة في قطاع التوسع الأفقي والمشروعات بتنفيذ أعمال حماية من أخطار السيول بقيمة 47.300 مليون جنيه شملت عمليات (وادى عبادى 2 أ - وادى عبادى 2 ج - نجع العرب الهيشة بمركز نجع حمادي - عملية حماية وصلة النوايا بقرية الوادي شرق ترعة الصف بالجيزة – عملية حماية قرية العصيات من أخطار السيول مركز بنى مزار – عملية حماية وادى دجلة )، إلى جانب أعمال إنشاء كباري بقيمة 10.500 مليون جنيه شملت إنشاء كوبري ملاحي على ترعة المحمودية أمام قرية دمسنا مركز أبوحمص، وكذلك عملية إنشاء كوبرى مشاة أعلى السكة الحديد وترعة الإبراهيمية أمام مسجد الشيخ غنيم بالفشن، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تأهيل ترعتي (الخوالد بأماكن متفرقة - المنشأة بأماكن متفرقة).

من جانبه، أكد المهندس شحتة عبدالفتاح إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات أن القطاع نفذ أعمال طرق بقيمة 5.6 مليون جنيه شملت أعمال طرق بالجسر الأيمن على فرع (1) بتوشكى بطول 8000 متر من الفم حتى قنطرة، فضلا عن أعمال طرق بالجسر الأيمن على فرع (1) بتوشكى بطول 9000 متر وعملية اعمال الطرق بالجسر الأيمن على فرع (1) بتوشكى بطول 7015 متر وأعمال أخرى بقيمة 2.3 مليون جنيه ومن أهمها تنفيذ أعمال مدرجات من الدبش في نطاق حدائق القناطر واعمال تأهيل مركز تدريب المهندسين بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية.

جدير بالذكر أن قطاع التوسع الأفقي والمشروعات يقوم حاليا بتنفيذ عمليات جارية تبلغ قيمتها حوالي 1.1 مليار جنيه خلال العامين الماليين 2019/ 2020 – 2020/ 2021.