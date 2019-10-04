جهاز 6 أكتوبر: افتتاح منظومة النقل الجماعي "مواصلات مصر" غدًا

كتب_ محمد عبدالناصر:

ينظم جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عددًا من الفعاليات في إطار احتفال المدينة بعيدها القومي، وذكرى إنتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة، وتبدأ تلك الفعاليات غدا السبت الموافق 5 /10 /2019.

وقال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه ستبدأ فعاليات اليوم الأول السبت من الساعة الرابعة عصرا حيث سيتم افتتاح مقر حسابات المياه بالحي السابع، وكذا افتتاح منظومة النقل الجماعي "مواصلات مصر"، يتبع ذلك تنظيم حفلٍ يبدأ من الساعة 7 مساء، ويستمر حتى الساعة 10 مساء نفس اليوم، ومن المقرر أن يبدأ الحفل بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، يعقبه تلاوة آيات من القرآن الكريم، وكلمة المقدمة.

وأضاف -في بيان اليوم- أنه سيتم عرض فيلم تسجيلي وثائقي عن انتصارات حرب 6 أكتوبر، وفيلم تاريخي عن مدينة 6 أكتوبر منذ نشأتها ومراحل تطورها، ثم بعد ذلك سيتم عرض فقرات استعراضية عن حرب 6 أكتوبر، وتكريم عدد من الشخصيات من (المحاربين القدماء – أسر الشهداء - رجال الشرطة-أوائل ث.ع الجمهورية، تكريم العامل المثالى على مستوى الجهاز وتكريم لموظفين بلغوا سن المعاش وموظفين حاليين وكذا عرض بعض الأغاني الوطنية، وفرقة فنون شعبية يليها كلمة ختام الحفل).

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تنظيم احتفالية تنظمها الإدارة التعليمية بالمدينة، خلال يوم الثلاثاء الموافق 8 /10 /2019، وتبدأ الاحتفالية من الساعة الـ10 صباحًا وحتى الساعة الـ 2 مساء نفس اليوم، ومن المقرر أن يتم تنظيم ماراثون لعدد من الأنشطة على هامش احتفالية الإدارة التعليمية.

وأوضح أن الفعاليات تتضمن ندوة عسكرية بالقاعة الرئيسية بمقر جهاز المدينة في تمام الساعة 2 ظهر يوم الخميس الموافق، 10 /10 /2019.

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