ميركل تغادر إلى الهند لحضور لقاء بين حكومتي ألمانيا والهند

برلين/نيودلهي- (د ب أ):

غادرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل برلين، الخميس، متجهة إلى الهند في زيارة تستمر يومين.

ويرافق ميركل في زيارتها العديد من الوزراء، حيث من المقرر أن تشارك في لقاء يضم أعضاء من حكومتي ألمانيا والهند.

ومن المنتظر أن توقع ميركل العديد من الاتفاقات خلال اللقاء التشاوري الخامس بين الحكومتين في العاصمة الهندية نيودلهي.

وتركز المباحثات على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إضافة إلى عدد من القضايا، على رأسها الابتكار والرقمنة وحماية المناخ والتنمية المستدامة، وكذلك قضايا تتعلق بالسياسة الأمنية.

وتسعى المستشارة لتكثيف التبادل التقني مع الهند، وهو ما أوضحته في رسالة مصورة نشرت السبت الماضي.

وستتطرق ميركل خلال الزيارة إلى عدد من القضايا، على رأسها، "المدن الذكية" و الطاقة المتجددة والأشكال الجديدة للحركة والانتقال.

يشار إلى أن ألمانيا أكبر شريك تجاري للهند في الاتحاد الأوروبي.

وقالت ميركل في وقت سابق في إشارة لزيارتها للهند: "نسعى للاستمرار في توطيد علاقاتنا الثنائية، والتعلم من الهند ولكن في الوقت ذاته إفساح مجال في الهند أمام تقنياتنا".