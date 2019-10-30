"البحوث الإسلامية" يعقد لقاء موسعا مع مديري الوعظ بأسيوط

القاهرة - أ ش أ:

عقد مجمع البحوث الإسلامية لقاء مع رؤساء الإدارات المركزية لمؤسسات الدولة المختلفة بمنطقة وعظ أسيوط؛ لتفعيل التعاون المشترك وتيسير تنفيذ الأنشطة التوعوية التي ينفذها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف داخل مناطق متنوعة بالمحافظة، وذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتكثيف الجهود التوعوية والتعاون المثمر مع كافة مؤسسات الدولة في تنفيذ الأنشطة والفعاليات.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد- في بيان اليوم - إن اللقاء يهدف إلى نشر التوعية الدينية والمجتمعية بين الناس، لمواجهة الأفكار الهدامة بأسلوب عقلي ومنهج علمي ، من خلال انتشار وعاظ وواعظات الأزهر الشريف في مختلف الأماكن التي يتواجد فيها الناس لتيسير عملية التواصل مع جميع فئات وأفراد المجتمع.

من جانبه قال الدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني إن اللقاء بحث تفعيل التعاون المشترك من خلال سلسلة من الندوات واللقاءات التوعوية بمختلف الإدارات والهيئات الحكومية، وخاصة المدارس والمعاهد والكليات المختلفة، بالإضافة إلى ورش العمل والحلقات النقاشية، ونشر قيم التسامح والعفو بين الناس والقضاء على محاولات بث الفتن ونشر الشائعات فيما بينهم.

جدير بالذكر أن اللقاء جمع رؤساء الإدارات المركزية بمحافظة أسيوط بمديري عموم مناطق وعظ المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والوادي الجديد والبحر الأحمر، بحضور الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني وممثلين من جامعة الأزهر وبعض عمداء الكليات، وبيت العائلة المصرية، وذلك لبحث سبل تفعيل العمل الميداني لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف.​