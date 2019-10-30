​10 توصيات في ختام الاحتفال بيوم الغذاء الأفريقي

القاهرة - أ ش أ:

أكد الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ضرورة تطبيق المحاسبية وآليات الحوكمة في إنشاء مجالس غذائية وتغذوية قومية بأفريقيا ذات آليات تنسيقية لضمان التنفيذ والمتابعة والتعظيم، مشيرا إلى ضرورة تبني جميع الدول منهج القطاعات المتعددة للأنظمة المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذوي لضمان انخراط جميع القطاعات في هذا المجال.

جاء ذلك في إطار التوصيات النهائية، الخاصة بالاحتفال العاشر ليوم الغذاء الافريقي، والتي أعلنها وزير الزراعة اليوم الأربعاء.

وقال أبوستيت إن التوصيات تضمنت أيضا تطبيق الاستراتيجيات القومية للتغذية والأمن للأطفال والرضع حديثي الولادة كحجر أساس للأمن الغذائي في أي دولة، وإنشاء وتفعيل منصة تعاون عبر أفريقيا، ومشاركة المعلومات وقاعدة البيانات لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في القضايا المتعلقة بالغذاء.

وفيما يتعلق بالتوصيات المرتبطة بمجال التكنولوجيا والابتكار، أوضح وزير الزراعة أن هناك إجماعا على تطبيق الوسائل التكنولوجيا الحديثة في جميع أشكال الاستثمار الزراعي، وتطبيق الوسائل التكنولوجية الحديثة في تصنيع الغذاء، مع ربط الفرص الزراعية والأمن الغذائي بتوظيف الشباب وتمكين المرأة.

وأكد أن التوصيات تضمنت أيضا ضرورة زيادة مشاركة الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي وخاصة دول شمال ووسط أفريقيا في المنح البحثية المقدمة من الاتحاد الأفريقي، بحيث تشمل زيادة الحوافز من أجل القضاء على الجوع وسوء التغذية بأفريقيا عن طريق تقديم جائزة بطولة أفريقيا للتغذية، وميداليات بطولة أفريقيا للتغذية.

كما شملت التوصيات إنشاء بنك المعلومات الزراعية وتعظيم استخدامها لضمان تدفق المعلومات الزراعية بصورة صحيحة ودقيقة وتحديد جهة حكومية واحدة لتكون المنوط بها إدارة شركة المعلومات، مع دعم وتطوير المكونات لدعم كفاءة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الزراعية، وكذلك تعزيز استخدام التكنولوجيا المتاحة وتوليد بيانات أكثر جدوى تتيح تفسير جميع أشكال سوء التغذية، وتطوير كفاءة التغذية، استنادا إلى معايير منهجية يمكن استخدامها عبر القارة الأفريقية، وتعزيز تبادل المهارات والتكنولوجيا والابتكار.

جدير بالذكر أن مصر استضافت، لأول مرة مؤتمر الاحتفال العاشر بيوم الغذاء الأفريقي، خلال يومي 29 و30 أكتوبر الجاري، تحت رعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور والمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة والأمن الغذائي والخبراء من 55 دولة أفريقية.

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