التخطيط: إنفاق 694 مليون جنيه بمبادرة "حياة كريمة"
كتب- محمد نصار:
قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عرضًا حول مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال الربع الأول لعام 2019/2020.
وقالت السعيد، خلال كلمتها، إنه تم إنفاق حوالي 694 مليون جنيه ضمن جهود تنفيذ مبادرة حياة كريمة، خلال الربع الأول من العام المالي 2019/2020، من إجمالي الاعتمادات الاستثمارية الموجهة للمبادرة والبالغة 4.7 مليار جنيه، لتنفيذ عدد من المشروعات في قطاعات (الإسكان - النقل - التعليم - التنمية المحلية - الري)، وخاصة في محافظات أسيوط، وكفرالشيخ، وقنا، وسوهاج.
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