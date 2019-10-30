التخطيط: إنفاق 694 مليون جنيه بمبادرة "حياة كريمة"

كتب- محمد نصار:

قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عرضًا حول مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال الربع الأول لعام 2019/2020.

وقالت السعيد، خلال كلمتها، إنه تم إنفاق حوالي 694 مليون جنيه ضمن جهود تنفيذ مبادرة حياة كريمة، خلال الربع الأول من العام المالي 2019/2020، من إجمالي الاعتمادات الاستثمارية الموجهة للمبادرة والبالغة 4.7 مليار جنيه، لتنفيذ عدد من المشروعات في قطاعات (الإسكان - النقل - التعليم - التنمية المحلية - الري)، وخاصة في محافظات أسيوط، وكفرالشيخ، وقنا، وسوهاج.