برلماني يتقدم باستجواب للحكومة: الوزراء لا يتابعون توصيات "النواب"

كتب - أحمد علي:

أعلن محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، التقدم باستجواب للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؛ اعتراضًا على ضعف معدلات ردود الوزراء على الأدوات الرقابية البرلمانية وغياب متابعة وتنفيذ الحكومة لتوصيات المجلس.

وطالب "فؤاد" باتخاذ موقف حاسم لما وصفه بـ"تجاهل الحكومة لممثلي الشعب"، وبحث مجمل نسبة الردود على كامل النشاط الرقابي للمجلس، معتبرًا الأمر بأنه "مخالف لأحكام الدستور ولا يجوز استمراره". وشدد على أهمية اتخاذ خطوات فاعلة لتدارك هذه الأزمة ووضع حلول ناجزة لها، لاسيما وأنها أثرت بشكل مباشر على مصداقية المجلس وقوته.

ونوه "فؤاد" إلى أن هذا الأداء من الوزراء ونسبة ردودهم، التي لا تتجاوز 35% من إجمالي الأدوات الرقابية، تتسبب في إعاقة تحقيق الدور الرقابي المنصوص عليه دستوريًا لتحقيق نمو سياسي وتنمية اقتصادية واجتماعية، مما يضر بالعديد من النواب في تناول قضايا برلمانية مهمة تؤثر في المجتمع، فضلا عن عدم وجود ردود واضحة بشأن العديد من المشكلات المجتمعية.

وأكد خطورة عدم اهتمام الحكومة بتنفيذ ومتابعة توصيات المجلس في الملفات التي بت في شأنها، قائلا إن: "الحكومة تضرب بما استقر إليه المجلس عرض الحائط"، واستشهد ببعض التوصيات التي غابت عنها الحكومة كـ"توصيات لجنة الإدارة المحلية بشأن مواجهة أزمة سرقة غطاء صرف البالوعات"، مما يتسبب في وفاة المواطنين، بالإضافة إلى "تحويل بعض المستشفيات التخصصية إلى مستشفيات عامة".

وأضاف أن الحكومة ترد على نسبة لا تتعدى ٣٠٪ من الأدوات الرقابية المقررة دستوريا.​