اليوم.. انطلاق الاجتماع الأول لبرنامج تعزيز فرص العمل اللائق للمرأة

القاهرة- مصراوي:

ينظم المجلس القومي للمرأة، اليوم الخميس، الاجتماع الأول للجنة التسييرية للشركاء في البرنامج المشترك "تعزيز فرص العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين".

وحسب بيان، اليوم، يُعقد الاجتماع بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، ووزير القوى العاملة، ويان ثيسلف سفير السويد في مصر، و معز دريد المدير الإقليمي، بالنيابة في المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية والرئيس المشارك لاجتماع اللجنة التسييرية للبرنامج المشترك، وفرانك هاجيمان نائب المدير الإقليمي، المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية.

كما سيشهد الاجتماع الدكتورة أمل حمد وزيرة شؤون المرأة، فلسطين، وسامر سلامة، نائب وزير العمل بفلسطين والدكتورة سلمى النمس، أمين عام المجلس القومى للمرأة الأردن، إلى جانب حضور ممثلين وممثلات عن المؤسسات الوطنية للبلدان الثلاثة الشريكة، وممثلى منظمات أصحاب العمل والعمال والمجتمع المدنى بالإضافة إلى ممثلى وممثلات عن وكالات الأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع أهمية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة للجميع والتى تراعى منظور النوع الاجتماعى، كما سوف يتم استعراض أبرز النتائج الخاصة بالمرحلة التمهيدية للمشروع والتى تستهدف التوافق على منهجية إدراة المشروع، فضلاً عن موائمة الخدمات المقدمة من خلاله الى الدول الثلاث الشركاء.

جدير بالذكر أن البرنامج يسعى إلى دعم النساء للاستفادة من فرص الحصول على وظائف أفضل والشعور بالأمن في أماكن العمل، والمساواة فى الوصول إلى التطوير المهني، والحماية الاجتماعية للأسر وتحسين فرص التنمية الشخصية والاندماج في المجتمع، ويمتد خلال الفترة 2019-2022.