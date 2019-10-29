وزيرا دفاع مصر وكينيا يبحثان دعم التعاون العسكري

كتب- محمد عبدالناصر:

استقبل الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفـاع والإنتاج الحربي، راشيل أومامو وزير دفاع جمهورية كينيا والوفد المرافق لها والتي تزور مصر حالياً، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

عقد الوزيران لقاءً تناول تطورات الأوضاع التي تشهدها القارة الإفريقية وعددًا من الملفات والموضوعات المرتبطة بعلاقات الشراكة والتعاون العسكري بين البلدين وخاصة في مجالات الأمن وتبادل الخبرات.

وأكد الفريق أول محمد زكي، قوة ومتانة العلاقات المصرية بأشقائها من الدول الإفريقية ودول حوض النيل، وما تتميز به من طابع استراتيجي يمتد عبر تاريخ حافل من الشراكة والتعاون البناء، مشيراً إلى حرص القوات المسلحة لكلا البلدين على دعم أواصر التعاون العسكري.

من جانبها، أكدت وزير دفاع جمهورية كينيا أن العلاقات المصرية الكينية تشهد تطوراً في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيدة بدور مصر المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمي والدولي، مؤكدة تطلع شعوب القارة الإفريقية لمزيد من التقدم والإستقرار في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.