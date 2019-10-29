تعرف على تفاصيل طقس اليوم.. (بيان بالدرجات)

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء موجة الطقس السيئ التي اجتاحت البلاد.

وتوقعت الهيئة، في بيان، أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلاً.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من يتراوح متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 7.1 متر إلى 1.2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 20 27

شبين الكوم 20 27

طنطا 19 26

دمنهور 21 26

الإسكندرية 22 26

بلطيم 20 26

مطروح 18 25

بورسعيد 21 25

دمياط 21 25

الزقازيق 19 27

الإسماعيلية 19 27

السويس 18 27

العريش 19 24

شرم الشيخ 23 29

الغردقة 22 29

مرسى علم 21 28

الفيوم 19 27

بني سويف 18 28

المنيا 17 28

أسيوط 17 29

سوهاج 17 29

قنا 18 30

الأقصر 20 31

أسوان 21 31