هيئة الأوقاف: لدينا متأخرات لدى الغير بقيمة 2 مليار و400 مليون جنيه

كتب- أحمد علي:

قال المهندس السيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، إن الهيئة لديها متأخرات لدى الغير 2 مليار و400مليون جنيه، مشيرا إلى أن تلك المتأخرات على أشخاص ومؤسسات حكومية، وبلغ إجمالي المتأخرات على الأشخاص في 30 يونيو 2018، 2 مليار و200 مليون جنيه، وبلغ إجمالي المتأخرات على الحكومة 200 مليون جنيه.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الخطة بمجلس النواب برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة اليوم الاثنين؛ لمناقشة هيئة الأوقاف في تنفيذ توصيات اللجنة للحساب الختامي 2017- 2018.

وأضاف محروس، أن الهيئة تعمل على رد المتأخرات من خلال عدة وسائل، وجرى عقد برتوكول مع بنك التعمير والإسكان لرد المتأخرات، كما ترد الهيئة بنفسها المتأخرات ولا يتم تجديد عقد واحد دون تسديد المتأخرات وفي هذا الإطار تم رد 560 مليون جنيه من المتأخرات حتى 30 يونيو 2019، وتعديل العقود بما يحفظ حقوق الهيئة.

وقال إن الهيئة وضعت لوائح لتنفيذ رقابة داخلية قوية والضرب بيد من حديد على أي مخالفات والدليل إعلان الهيئة وجود اختلاسات بمناطق الوادي الجديد وأسيوط وعلى أثرها تم تحويل المسئولين عن تلك الاختلاسات للنيابة العامة.

وأضاف محروس أن الهيئة تجري تفتيشًا دوريًا على جميع المناطق وجرى ربط المناطق من خلال دائرة محكمة لإحكام السيطرة والرقابة عليها.