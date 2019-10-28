"طاقة البرلمان": توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يوفر مليارات الجنيهات

كتب- أحمد علي:

قال النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن نجاح قطاع البترول في ملف الغاز الطبيعي يوفر المليارات من الدولارات؛ خاصة بعد تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والاتجاه إلى التصدير، ما يعد إنجازًا غير مسبوق.

ووصف "السويدي" في بيان اليوم، نجاح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" في توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 8.8 مليون وحدة منذ بدء النشاط عام 1981 وحتى يونيو 2018 ووصول عدد الوحدات السكنية التي جرى توصيل بالغاز إليها خلال العام 2017-2018 حوالي 598.4 ألف وحدة سكنية منها حوالي 114 ألف وحدة سكنية بالصعيد.

كما أشاد السويدي، بجهود المهندس أسامة البقلي رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" في وصول عدد المستهلكين التجاريين الذين جرى توصيل الغاز الطبيعي لهم خلال العام 1911 مسـتهلكا تجاريا منهم 576 مخبزا ليبلغ إجمالي المستهلكين التجاريين الذين جرى توصيلهم للعمل بالغاز 18776 مستهلكا تجاريا وتشمل 7486 مخبزًا منذ بدء النشاط وحتى يونيو 2018 وإجمالي التكلفة الاستثمارية لأعمال توصيل الغاز لشركات توصيل وتسويق الغاز الطبيعي بلغ خلال العام الجاري حوالي 1983 مليون جنيه.