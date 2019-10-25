14 نصيحة لُمربي الدواجن خلال موجة الطقس السيئ



القاهرة - أ ش أ:

أعلن الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، تشكيل لجنة متابعة مركزية بالقطاع، للتواصل مع الإدارات العامة للإنتاج الحيواني بمديريات الزراعة والإدارات الزراعية بكافة محافظات الجمهورية، وكذلك الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وفروعها المختلفة بالمحافظات، تزامنًا مع الإعلان عن تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ اليوم وغدًا.

وأصدر القطاع عدة نصائح وتوصيات لمربيي ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة لمجابهة الظروف المناخية الحالية، تتلخص في: ضرورة تحرك السيارات التي تحمل مخاليط الأعلاف أو مركزاتها أو إضافاتها أو خاماتها، في الأوقات غير الممطرة، وأن تكون الشحنات بداخلها مغطاة بغطاء يمنع تسرب المياه، والتأكد من سلامة منافذ وفتحات تهوية مخازن الأعلاف وخاماتها سواء كانت في المزارع أو المصانع أو محال الإتجار في الأعلاف، فلا تسمح بنفاذ مياه الأمطار أو الندى إلى داخل المخزن، والعمل على تدفئة العنابر والحفاظ على درجات الحرارة داخلها على مدار الساعة وطوال اليوم، في المدى الموصى به تبعا للنوع والعمر والحالة الفسيولوجية للقطعان.

وشملت التوصيات: التأكد من كفاءة وسلامة وتأمين كافة أجهزة ووسائل التدفئة المستخدمة، مع التأكد من وجود وسائل لإطفاء الحريق، وضرورة وجود شخص بالعنابر مسئول عن تأمين واستمرارية عمل وسائل التدفئة داخل العنابر، ووضع وسائل التدفئة على مستويات منخفضة الارتفاع داخل العنابر، حيث إن الهواء الساخن يكون أخف وزنا من الهواء البارد، وذلك لضمان تدفئة القطعان بالشكل الأمثل، والاهتمام بتهوية العنابر بجانب التدفئة، سواء كان في الأنظمة المفتوحة أو المغلقة، حيث إن الغازات المتراكمة داخل العنابر والمنبعثة من القطعان الحية أو من خلال وسائل التدفئة أخطر على القطعان من التعرض لدرجات الحرارة المنخفضة.

كما تضمنت الاهتمام بالتحصينات المناسبة وفي الأوقات الموصى بها، وأن تكون من مصدر موثوق فيه وتتم بتوصية ومعرفة متخصص، والاهتمام بقواعد الإيواء المناسبة وتوفير الراحة للقطعان، وعدم اللجوء إلى الازدحام والتكدس الذي يسبب مشكلات عديدة، والتخلص من المخلفات والفضلات بالطرق السليمة والمناسبة لمنع التلوث وانتشار العدوى، وعدم الإسراف في استخدام المياه داخل العنابر والحظائر للحد من ارتفاع نسب الرطوبة والتي تصبح بيئة خصبة لانتشار الميكروبات والأمراض، والتخلص الآمن من النافق بالطرق الصحية السليمة، والاهتمام بتقديم العلائق المناسبة للقطعان، والتي تغطي نسب البروتين والطاقة وكافة الاحتياجات الغذائية، والتي تم تصنيعها في مصانع مرخصة من وزارة الزراعة، وبتسجيلات معتمدة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإبلاغ الفوري في أقرب إدارة بيطرية أو زراعية عن أية مشكلة بالقطيع، حتى يتم دراسة المشكلة وعلاجها في مهدها قبل أن تتفاقم وربما يصعب حلها.

في سياق متصل، أكد الدكتور طارق سليمان ضرورة التواصل الدائم مع مربي ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة لدراسة أي مشكلات تواجههم على أرض الواقع والعمل الفوري على حلها.

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