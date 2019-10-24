بسبب سوء الطقس.. بيان عاجل من "مصر للطيران" للمسافرين غدًا

كتب - طه عبيد:

ناشدت الشركة الوطنية مصر للطيران، عملائها المسافرين علي رحلاتها الدولية والداخلية غدًا الجمعة من مطار برج العرب بالأسكندرية، ضرورة التواجد قبل موعد إقلاع رحلاتهم بثلاث ساعات على الأقل.

وقالت الشركة في بيان الخميس، إن ذلك يأتي لضمان الوصول في الموعد المحدد لإنهاء إجراءات السفر قبل إقلاع الرحلة وعدم حدوث تأخير في الرحلات، وذلك في ضوء توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، باستمرار سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار غداً على محافظات الوجه البحري.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، الجمعة، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، قد تمتد إلى شمال الصعيد، وجنوبا على مدينتي (حلايب وشلاتين) تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد، تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء.

وناشدت الهيئة، المواطنين، بعدم الخروج، غدًا، بقدر الإمكان إلا في حالة الضرورة القصوى، وذلك للمتواجدين بمحافظات السواحل الشمالية، والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء حرصا على سلامتهم ومنعًا للتكدسات المرورية، وأيضًا لمساعدة الجهات المعنية في إزالة الكميات المتراكمة من المياه بعد سقوط الأمطار.