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    سيول مفاجئة.. بيان من السكة الحديد عن خروج جرار "عين شمس" عن القضبان

    02:29 م الأربعاء 23 أكتوبر 2019
    سيول مفاجئة.. بيان من السكة الحديد عن خروج جرار "عين شمس" عن القضبان

    هيئة السكة الحديد

    كتب- أسامة علي:

    كشفت هيئة السكة الحديد، حقيقة انقلاب جرار استكشافي على خط عين شمس/السويس.

    وقالت الهيئة، في بيان الأربعاء، إنها تطبق لائحة السلامة بتشغيل جرار مفرد استكشافي (دليل) على جميع الخطوط؛ حرصًا على اكتشاف أي معارضات أو أخطار تهدد سلامة مسير القطارات قبل بداية التشغيل اليومي.

    وأوضحت الهيئة، أنه أثناء قيام الجرار ٣٤٥١ (الدليل)، مستصحبًا عددًا من الفنيين بالهيئة بالمرور على خط عين شمس السويس حدثت سيول مفاجئة باتجاه محطة العجرود أدت إلى انحجراف جزء من جسم السكة وخروج الجرار عن القضبان.

    وأكد البيان، أن الهيئة تعاين حاليًا الموقع للاستعداد بالسكة ورفع الجرار.

    سيول خروج جرار السكة الحديد قطار

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