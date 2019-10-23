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    "مطار القاهرة": توفير أوتوبيسات لنقل الركاب والعاملين

    12:25 ص الأربعاء 23 أكتوبر 2019
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    كتب - طه عبيد:

    قام مطار القاهرة الدولي، بتوفير أتوبيسات (شاتل باص)؛ لنقل الركاب والعاملين بداية من أقرب نقطة للطريق المؤدي للمطار، إلى صالات السفر والوصول بمباني الركاب الثلاثة بالمطار.

    وقال مصدر مسئول بشركة ميناء القاهرة الجوي، في بيان اليوم، إن ذلك يأتي للتيسير على الركاب والعاملين بمختلف الإدارات، ومساعدة المسافرين في اللحاق برحلاتهم لوجهاتهم المختلفة، وكذلك التيسير على العاملين لسرعة الوصول لمواقع عملهم؛ على إثر سوء الأحوال الجوية منذ ظهر الثلاثاء، وتأثير ذلك على تكدس الحركة المرورية في الطرق المؤدية لطريق المطار.

    جاء ذلك عقب سقوط أمطار غزيرة، اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى، وسط توقعات من خبراء الأرصاد استمرار حالة الطقس السيئ خلال الأيام المقبلة.​

    مطار القاهرة نقل الركاب الطقس الأحوال الجوية الحركة المرورية

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