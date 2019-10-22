"الكهرباء": طوارئ لمواجهة سوء الطقس.. وخط ساخن للأعطال

كتب - محمد صلاح:

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن فرق الطوارئ والصيانة بكافة الشركات التابعة لقطاع الكهرباء تتابع على مدار 24 ساعة وجود أي شكاوى أو أعطال أو انقطاعات، ويتم على الفور اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإزالة سبب الشكوى.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن مركز التحكم القومي يتابع حالة الشبكة القومية للكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية، سواء من الدوائر الرئيسية أو الدوائر البديلة، مشيرة إلى انه يتم أحياناً فصل بعض مهمات الكهرباء أثناء سوء الأحوال الجوية حرصاً على سلامة المواطنين.

ولفتت أن جميع قنوات التواصل مفتوحة باستمرار على مدار اليوم مع الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها لتلقى أية شكاوى، كما يوجد غرف عمليات لمتابعة الموقف أولاً بأول.

ونوهت الوزارة بأنه عند تواجد أي عطل، فإنه يمكن الاتصال بالخط الساخن على الرقم 121 سواء من التليفون الأرضي أو المحمول على مدار 24 ساعة، مشددة على عدم الاقتراب من المهمات الكهربية.

جاء ذلك عقب سقوط أمطار غزيرة، اليوم الثلاثاء، على بعض محافظات الجمهورية وسط توقعات من خبراء الأرصاد استمرار حالة الطقس السيئ خلال الأيام المقبلة.