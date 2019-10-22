وزير الإسكان يعلن سعر شقة الإسكان الاجتماعي في الإعلان المقبل

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن الدولة طرحت 670 ألف وحدة إسكان اجتماعي، خلال الفترة الماضية، وجاري حاليا طرح 100 ألف أخرى، مؤكدا الانتهاء من بناء 400 ألف وحدة خُصص منها 280 ألفًا للمواطنين حتى الآن.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم؛ للرد على طلبات الإحاطة الموجهة إليه من النواب، حول نقص الخدمات الأساسية من مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي.

وأشار الوزير إلى أن طرح وحدات الإسكان الاجتماعي، بالتدرج وبلغ ثمن الوحدة في أول طرح عام 2014، 135 ألف جنيه، وفي 2015، بلغ 154 ألف جنيه، وفي 2016 بلغ 184 ألف جنيه، وفي الإعلان العاشر ارتفع سعرها إلى 225 ألفًا، متوقعا وصول ثمن الوحدة في الإعلان القادم إلى 250 ألف جنيه، قائلا: تلك الأسعار ليست موجودة في القطاع الخاص خاصة أن الوحدات تتسلم كاملة المرافق".

وقال الوزير، إنه جرى عمل 11 إعلان إسكان اجتماعي، تقدم لها ما يقرب من مليون مواطن، وبلغ حجم الاستثمارات في تلك الوحدات 100 مليار جنيه، لافتا إلى أنه فيما يخص قطاع المياه جرى إنفاق 160 مليار جنيه خلال الـ4 سنوات الماضية.

وأشار الوزير إلى أن الدولة، تتحمل أسعار المرافق و سعر الأرض ويجرى دعم ذلك من خلال صندوق الإسكان مؤكدا أن تحريك سعر العملة أثر على كل قطاعات الدولة.

وأضاف أن التمويل بمتوسط 97 ألف جنيه حسب دخل المواطن، مشيرا إلى أن تلك المشروعات حققت نقلة جيدة على مستوى الدولة، ومستعدون لتوفير وحدات إسكان في جميع المحافظات حال تواجد الأرض داخل الأحوزة العمرانية للمدن.