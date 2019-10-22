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    وزير القوى العاملة يرد على هجوم "السوشيال ميديا" عليه

    01:25 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
    وزير القوى العاملة يرد على هجوم "السوشيال ميديا" عليه

    محمد سعفان وزير القوى العاملة

    كتبت- ميرا إبراهيم:

    علق محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على ما تعرض له من هجوم بسبب ما أعلنه عن وجود فرص عمل برواتب تصل لنحو ٦ آلاف جنيه.

    جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، الثلاثاء، قائلا: "تعرضت للهجوم على صفحات فيسبوك والإعلام والناس قالت إحنا مش في اليابان".

    وأشار الوزير تعقيبا على ما أثاره بعض النواب، بعزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص، إلى أن ملتقيات التوظيف في البداية كانت لا تلقى القبول من الشباب ولكن مع الوقت وإلزام الوزارة لأصحاب الأعمال بحفظ حقوق العاملين، بدأ الإقبال يتزايد.​

    محمد سعفان وزارة القوى العاملة السوشيال ميديا فرص عمل

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