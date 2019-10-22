توقيع مذكرة بين ميناء الإسكندرية وليفورنو الإيطالي للربط الإلكتروني

كتب- أسامة علي:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الحكومة المصرية تدعم منظومة النقل البحري الذى يعد أحد ركائز التنمية الاقتصادية للدول، لافتًا إلى وضع استراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قدراتها التنافسية في ضوء توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي.

وحسب بيان، اليوم، جاء ذلك خلال كلمته أمام منتدى الحوار المصري الإيطالي الثاني حول النقل البحري واللوجيستيات الذي تستضيفه مصر في إطار تعزيز التعاون مع إيطاليا التي تحظى بمكانة متقدمة في أولويات التعاون المصري.

وأضاف وزير النقل، أن الوزارة أصدرت مجموعة من الحوافز والتخفيضات تصل إلى 45% على رسوم الموانئ والمساعدات الملاحية لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس، لتشجيع الاستثمار في أنشطة النقل البحري وجذب الخطوط الجديدة للموانى المصرية، مشيرا إلى أن هذه الحوافز تتضمن تبسيط الإجراءات على المتعاملين فى الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ.

وأكد الوزير، أنه من المتوقع أن يكون لهذه الحوافز تأثير إيجابي ينعكس على تنشيط حركة السفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس وتنمية الاستثمارات بالموانئ المصرية.

ولفت إلى أن الوزارة تتبنى سياسة مرنة لجذب الاستثمارات للمشاركة في المشروعات اللوجيستية المتكاملة واستغلال التطوير غير المسبوق للشبكة القومية للطرق البرية ووسائل النقل متعدد الوسائط لربط الموانىء البحرية المصرية بمناطق الإنتاج والتوزيع والمراكز اللوجيستية والموانئ الجافة، موضحا أنه في نفس الوقت نعمل على تطوير النظام المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة فى مجالات الإدارة والتشغيل واتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص بتطبيق نظام PPP أو منح حقوق الامتياز أو غيرها من نظم الشراكة العالمية.

وفي ختام المنتدى وبعد استعراض نتائج وتوصيات ورش العمل المختلفة شهد وزير النقل عدد من التوقيعات بين الجانبين المصري والإيطالي الأول توقيع بالأحرف الأولى بشأن التعاون بين الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري ووزارة النقل والبنية التحتية الإيطالية فيما يخص تيسير حركة الشحنات الإيطالية والمصرية بأراضي البلدين في إطار تشغيل خط الرورو بين الموانئ الإيطالية والمصرية (والثاني) توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الاسكندرية وهيئة ميناء ليفورنو للدخول بمشاريع وتحقيق ربط إلكتروني.