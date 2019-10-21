الجالية الأذربيجانية بالقاهرة تهنئ نقيب الأشراف لحصوله على الوسام الدبلوماسي

كتب- محمود مصطفى:

هنأت رئاسة الجالية الأذربيجانية في مصر، السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، نقيب الأشراف، بحصوله على ميدالية الجهاز الدبلوماسي الأذربيجاني من جمهورية أذربيجان، في الاحتفال الذي أقيم بسفارتها في القاهرة بمناسبة مئوية تأسيس الجهاز الدبلوماسي.

وأوضح الدكتور سيمور نصيروف، رئيس الجالية الأذربيجانية في القاهرة، في تصريح له أن التكريم جاء لدور السيد محمود الشريف في مجال الحياة السياسية والاجتماعية المصرية الصديقة، ودوره البارز في العلاقات المصرية والأذربيجانية، ولاسيما في تطوير علاقات التعاون بين البرلمانيين.

يشار إلى أن الميدالية تم تأسيسها بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس الجهاز الدبلوماسي الأذربيجاني من قبل الحكومة الأذربيجانية بقرار البرلمان الأذربيجاني.