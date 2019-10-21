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    قيد "الصحفيين": اعتماد نتيجة لجنة المشتغلين في اجتماع المجلس المقبل

    05:30 م الإثنين 21 أكتوبر 2019
    قيد "الصحفيين": اعتماد نتيجة لجنة المشتغلين في اجتماع المجلس المقبل

    نقابة الصحفيين

    القاهرة- أ ش أ:

    قال محمد سعد عبد الحفيظ عضو لجنة القيد بمجلس نقابة الصحفيين إن اللجنة برئاسة خالد ميري وعضوية هشام يونس اجتمعت قبل أيام وانتهت من الفحص ونظر الطعون؛ تمهيدًا لاعتماد نتيجة القيد للمتقدمين للانضمام إلى جدول المشتغلين.

    وأوضح عبد الحفيظ - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين- أن النتيجة ستعلن فور اعتمادها من قبل مجلس النقابة في اجتماعه المقبل برئاسة النقيب ضياء رشوان. ​

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    Asha
    نقابة الصحفيين قيد الصحفيين خالد ميري مجلس نقابة الصحفيين

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