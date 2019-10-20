يخسر 8 ملايين يوميا.. "الوزير" يحسم الجدل بشأن زيادة أسعار تذاكر المترو

كتب- أسامة علي:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن إجمالي إيرادات مترو الأنفاق اليومية تبلغ 7 ملايين جنيه في حين تصل تكلفة التشغل إلى 15 مليون جنيه، مؤكدًا أن الوزارة لا تفكر رفع سعر تذكرة المترو رغم ذلك.

وأضاف الوزير، خلال افتتاح محطة مترو هليوبوليس، اليوم الأحد، أنه توجد تكليفات من رئيس الجمهورية بتقديم أفضل خدمة للمواطنين، موضحًا: "والله مش هنرفع سعر التذكرة، ولا يتم رفع سعر التذكرة إلا بعد دراسات متأنية، بعد الرجوع لرئيس الحكومة وموافقة رئيس الجمهورية".

وتابع وزير النقل: "بالرغم من خسارة إيرادات المترو أكثر من 50% لكن مش خسارة في الشعب، ودا حقهم كمواطنين، تكلفة تشغيل المترو 15 مليون جنيه يوميًا في حين أن إيرادات المترو بالخطوط الثلاثة 7 ملايين جنيه"، لافتًا إلى أن المترو يقل نحو 2.5 مليون راكب يوميًا.