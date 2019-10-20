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انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه

11:22 ص الأحد 20 أكتوبر 2019
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كتب- أحمد مسعد:

تصوير- هاني رجب:

انطلقت منذ قليل، فعاليات أسبوع القاهرة الثاني للمياه، الذي يعقد في مركز المنارة للمؤتمرات ويستمر حتي يوم الخميس القادم.

وتعقد الآن الجلسة الأولى بعنوان: "تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل ندرة المياه" بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ووفد الاتحاد الأوروبي.​

محمد عبد العاطي وزارة الري الاتحاد الأوروبي أسبوع القاهرة للمياه مركز المنارة للمؤتمرات

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