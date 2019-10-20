انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه

وزير النقل عن خسائر المترو: "أكتر من 50% لكن مش خسارة في الشعب"

كتب- أحمد مسعد:

تصوير- هاني رجب:

انطلقت منذ قليل، فعاليات أسبوع القاهرة الثاني للمياه، الذي يعقد في مركز المنارة للمؤتمرات ويستمر حتي يوم الخميس القادم.

وتعقد الآن الجلسة الأولى بعنوان: "تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل ندرة المياه" بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ووفد الاتحاد الأوروبي.​