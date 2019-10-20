انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه
11:22 ص الأحد 20 أكتوبر 2019
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
كتب- أحمد مسعد:
تصوير- هاني رجب:
انطلقت منذ قليل، فعاليات أسبوع القاهرة الثاني للمياه، الذي يعقد في مركز المنارة للمؤتمرات ويستمر حتي يوم الخميس القادم.
وتعقد الآن الجلسة الأولى بعنوان: "تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل ندرة المياه" بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ووفد الاتحاد الأوروبي.
-
761
-
302
-
274
-
228
-
215
-
185
-
180
-
151
-
135
-
95