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    ضم اللواء رضا خليل عضوا بالجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء

    03:39 م الأربعاء 02 أكتوبر 2019
    ضم اللواء رضا خليل عضوا بالجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء

    الدكتور مصطفى مدبولي

    كتب ـ يوسف عفيفي:

    نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضم اللواء بحري رضا أحمد إسماعيل خليل، المنتدب للعمل رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، إلى عضوية مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1433 لعام 2019 المشار إليه (ممثلا عن وزارة النقل)، بدلا من اللواء بحري أيمن صالح محمد إبراهيم، وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة.

    وجاء نص القرار كالتالي:

    قرار الحكومة

    شبه جزيرة سيناء مصطفى مدبولي رضا خليل

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