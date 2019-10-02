"قصدت الشعب الألماني".. عبدالعال يوضح حديثه عن "هتلر" والبنية الأساسية

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن البعض فسر إشادته بالنموذج الألماني في البنية الأساسية، بشكل خاطئ، موضحًا: "نشيد ببعض الشخصيات التاريخية بألمانيا، والتي يعلم الجميع ما لها من خطايا وليست محل إشادة وكانت الإشادة بالشعب الألماني".

وأكد عبدالعال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الأربعاء، أن البنية الأساسية جسر التقدم لأي دولة لسهولة انتقال الأموال والأفراد، وأن الهدف من الحملات المسعورة ضد البرلمان والدولة المصرية أن هناك من لايريد إكمال العمل في البنية الأساسية، والبعض فسر الكلمة بعيدًا عن مضمونها.

وأشار إلى أن البينة الأساسية الموجودة في الدول المتقدمة، موجودة في الكتب ولازال الشعب الألماني يصدر إنجازاته في البنية الأساسية للعالم كله، لافتا إلى أن الشخصية التاريخية التي ذكرتها ارتكبت خطايا وجرائم ضد الإنسانية ولا يمكن لأي عاقل حصل على القدر المتدني من التعليم أن يشيد بها.

وتابع: "العظمة كلها للشعب الألماني الذي أخذت منه كوريا وإندونيسيا تجربته فى البنية الأساسية ونحن علمنا الروشتة ولدينا معرفة إذا أردنا بناء دولة قوية نحتاج إلى بنية أساسية.

واستشهد عبدالعال، بحديث النائب محمد سليم عن تدني الخدمات في محافظة أسوان قائلا: "مثلا أسوان بسبب عدم وجود بنية أساسية في الطرق، تزرع محصولات تستمر في الأرض لمدة سنة ولا يحصل الفلاح على مردود اقتصادي، ولم يكن لدينا طاقة أصبح لدينا طاقة ولم يكن لدينا طرق والآن أصبح لدينا طرق ووفرًا في الطاقة".

كان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أشاد بإنجازات الشعب الألماني في البنية الأساسية وقال إن هتلر كانت له أخطاؤه، ولكن ما جعله يتمدد شرقا وغربا وجود بنية أساسية لا تزال حتى الآن القاطرة التي قادت ألمانيا لتكون بين دول المستوى الأول".